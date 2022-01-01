Владимир Митин Произведенные в Перми остановочные комплексы для электросудов доставят в Москву в течение двух недель Поделиться Твитнуть

ООО «Пермская судоверфь» планирует поставить в Москвы первые остановочные комплексы для электросудов через две недели. Об этом сообщили в компании.

Первая партия состоит из пяти комплексов: три диаметром 10 метров и вместимостью до 42 человек, два диаметром 16 метров и вместимостью до 80 пассажиров.

Четыре остановки уже отправлены в Москву для полной сборки. Одна оставлена пока в Перми, её соберут в полной комплектации.

По словам директора ООО «Пермская судоверфь» Сергея Баринова, в настоящее время на подписании находится договор о поставке ещё четырёх остановочных комплексов. Их также планируют разместить на Москве-реке.

«Конечно, мы заинтересованы в использовании возможностей и наших рек, видим большие перспективы у речного туризма в Прикамье, будем разрабатывать удобную сеть речных турмаршрутов», — прокомментировал перспективы развития предприятия губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос о размещении первого причала на набережной в Кировском районе Перми и запуск рейса до Перми-I в центральной части города.

Напомним, что работа судостроительного предприятия была возобновлена при активном участии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Проект сопровождается «Фондом развития Пермского края». С 2021 года производственные мощности ООО «Пермская судоверфь» получают поддержку в рамках проекта «Новая промышленность». Территория предприятия включена в особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Пермь» (создана в июле 2022 года постановлением федерального правительства).

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