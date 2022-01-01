Новоселье не за горами! Поделиться Твитнуть

По статистике, с начала осени и до конца года спрос на недвижимость возрастает, что напрямую влечёт за собой рост стоимости квадратного метра жилья.

Руководитель отдела продаж компании PAN City1 Group Волжанина Екатерина рекомендует решать квартирный вопрос именно сейчас: «Покупать квартиру в ЖК «SMART City» сейчас — самое выгодное время, так как стоимость на квартиры будет расти. Это связано не только с наступлением активного сезона продаж, но и с приближением ввода объекта в эксплуатацию. Стоимость на сданное жилье, как правило, выше, чем на строящееся, поэтому покупая сейчас, можно существенно сэкономить».

Чем жилой квартал «SMART City2» отличается от других домов?

Сдача дома уже в этом квартале! Степень готовности составляет 96%: завершается предчистовая отделка квартир и активно ведется благоустройство территории. А значит, можно смело задумываться о смене жилья!

Степень готовности составляет 96%: завершается предчистовая отделка квартир и активно ведется благоустройство территории. А значит, можно смело задумываться о смене жилья! Наличие безопасного двора, расположенного на стилобате, что обеспечивает максимально комфортную и надежную среду для отдыха жителей.

Как это работает?

Двор на стилобате не просматривается посторонними прохожими с улицы и не доступен для них;

В таком дворе экологично и безопасно проводить время, ведь в нем отсутствует парковка транспортных средств и он удален от активных дорог.

Оценив жизнь в доме с приватным парящим двором, вы уже не согласитесь на меньшее.

Эксклюзивные планировочные решения!

Проводя индивидуальные просмотры с покупателями, мы часто слышим фразу: «Именно такую квартиру я давно искал!». Мы уверены, что вы тоже найдете в нашем доме квартиру мечты! Успевайте: многие уникальные планировки уже выбывают из ассортимента.

Так, в продаже последние две квартиры-студии 31,8 м2 стоимостью от 4,2 млн руб. — отличный вариант как для молодой семьи или людей преклонного возраста, так и для тех, кто в поиске первого жилья или инвестиционной квартиры с целью безопасного сохранения денежных средств.

В продаже последняя трехкомнатная квартира-студия площадью 62 м2 на 22 этаже по цене 6,685 млн руб. — отличное решение для семьи с детьми. В ней предусмотрены две отдельные спальни и кухня-гостиная 14,7 м2, в которой за ужином соберется вся семья. Продуманные места для хранения, раздельный санузел и вместительная лоджия с видом на юг обеспечат комфорт каждому члену семьи.

Специалисты PAN City Group не только помогут вам с выбором новой квартиры, но и помогут с одобрением по ипотеке и реализуют вашу квартиру на вторичном рынке.

Такая синергия даст вам:

Уверенность. Решением вашего квартирного вопроса займется опытный специалист, консолидируя на себе все вопросы, а значит, вся процедура пройдет максимально корректно. Выгода. Будьте уверены, что ваше жилье на вторичном рынке будет реализовано максимально выгодно для вас. Спокойствие. Вам не придется лично отвечать на пустые звонки риелторов и тратить драгоценное время на демонстрацию своей квартиры вымышленным покупателям. Полное юридическое сопровождение сделки. Можете не волноваться о процедуре сделки, даже если ваши покупатели будут использовать ипотечные средства, средства сертификатов, если потребуется согласование органов опеки или если покупатель находится в процедуре банкротства.

Не откладывайте решение о покупке: свободных квартир остаётся всё меньше. Ждём вас!

Выбрать и забронировать квартиру можно онлайн на сайте https://morion-smartcity.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2 ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/ . PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

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