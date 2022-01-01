Елена Синица
За сутки в Пермском крае произошло 14 пожаров
Погибших нет
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За четверг, 18 августа, в Пермском крае произошло 14 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.
Так, в Перми случилось три пожара, на территориях Юсьвинского и Александровского муниципальных округов, Соликамского, Нытвенского и Березниковского городских округов — по одному. Ещё по два пожара произошло на территориях Лысьвенского и Краснокамского городских округов и Пермского муниципального округа.
Погибших и травмированных нет.
Основными причинами возникновения пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.
Для сравнения, за 18 августа 2021 года произошло 13 пожаров.
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