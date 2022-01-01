Елена Синица В этом году жильём обеспечат более 700 детей-сирот из Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 18 августа, состоялось заседание краевого правительства. На нём обсудили вопрос обеспечения жильём детей-сирот, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Обеспечение социальных гарантий для детей сирот — одна из приоритетных задач правительства Пермского края, подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, важно не только обеспечить жильём, но и создать условия для адаптации.





Так, по мнению губернатора, опыт со строительством отдельного дома и заселением туда исключительно детей-сирот не оправдал себя. Для надлежащей адаптации детей-сирот нужно заселять в дома, где живут обычные семьи, считает губернатор.





Со слов и.о. министра социального развития Пермского края Ирины Петроградских, сейчас в регионе около 10 тыс. детей-сирот.





«В прошлом году жилье обрели 624 ребенка. В 2022 году планируется заселить 764 человека. При этом, важно отметить, что ежегодно список нуждающихся пополняется за счет вновь включенных в него детей-сирот», — сказала Ирина Петроградских.





На 2022 год в бюджете края предусмотрено 860 млн руб. на приобретение жилья для детей-сирот.

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