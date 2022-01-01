Елена Синица В Прикамье госслужащих будут проверять через систему «Посейдон» Через эту систему выявляют факты коррупции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае госслужащих и кандидатов на такие должности будут проверять через федеральную систему «Посейдон». Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Махонин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как уточняется в документе, проверки должны будут проводиться не чаще одного раза в три года. План проверок будет утверждаться губернатором не позднее 31 декабря года, предшествующего плановому периоду.

Система «Посейдон» предназначена для информационно-аналитического обеспечения деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Указ о государственной информационной системе «Посейдон» был подписан президентом России Владимиром Путиным в апреле 2022 года.

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