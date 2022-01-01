За прошедшие сутки в Прикамье заболели коронавирусом 680 человек Новые случаи заболевания диагностированы в 30 территориях края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 680 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 211 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Новые заболевшие выявлены в 30 территориях края: в Перми, Березниках, Кунгуре, Чайковском, Кизеле, Губахе, в Чусовском, Пермском, Нытвенском, Верещагинском, Кунгурском, Чернушинском, Очёрском, Краснокамском, Александровском, Лысьвенском, Соликамском, Добрянском, Суксунском, Чердынском, Горнозаводском, Большесосновском, Октябрьском, Осинском, Сивинском, Бардымском, Оханском, Ординском, Берёзовском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 379 971.

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