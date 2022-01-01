Елена Синица Четыре краевых проекта по созданию комфортной городской среды получат федеральные гранты Все проекты будут реализованы в следующем году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Четыре проекта из Пермского края стали победителями на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

Так, победителем стал проект «Набережная стихий» (Краснокамск). Проект получил грант в размере 95 млн руб. Помимо променадной зоны здесь сделают беседки, амфитеатр, уличные тренажёры и детские площадки.





Ещё один победитель — «Город мастеров» (Кунгур). На проект из федеральных средств выделят также 95 млн руб. В рамках проекта планируется воссоздать образ архитектурного ансамбля Благовещенского собора, обустроить места для отдыха и создать визит-центр на театральной площади.





Кроме этого, 85 млн руб. получит чусовской проект «Сердце парка». Здесь обновят лодочную станцию, благоустроят павильон для проведения мероприятий, создадут прогулочные маршруты, места для барбекю и памп-трека.





Помимо этого, 85 млн руб. выделят на добрянский проект «Заводская набережная». Так, на Аллее Доброты обустроят прогулочную часть, игровые и спортплощадки. Также благоустроят площадь перед КДЦ на ул. Советской, а на берегу Камы появится открытая зона отдыха с шезлонгами.





Все проекты будут реализованы в следующем году.

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