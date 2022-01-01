Владимир Митин Проект строительства нового участка ул. Крисанова в Перми прошёл госэкспертизу Протяжённость дороги составит 0,875 км Поделиться Твитнуть

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Выдано положительное заключение госэкспертизы на строительство второго этапа развязки на перекрёстке ул. Крисанова и ш. Космонавтов с продлением ул. Крисанова от ул. Пушкина до ул. Столбовой в Перми. Согласно ЕГРЗ, проект одобрен 16 августа 2022 года.

Стоимость работ оценивается в 2,7 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Протяжённость участка 0,875 км.

Строительство необходимо для разгрузки улиц Перми, где в часы пик постоянно возникают заторы. Это улицы Карпинского, Пушкина и Революции в районе Центрального рынка.

Напомним, второй этап предполагает строительство нового участка ул. Крисанова, соединяющего центральную часть города (ул. Пушкина) с ш. Космонавтов. Проект был выполнен ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост». Первый этап предполагает строительство эстакады по ш. Космонавтов.

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