Елена Синица В Пермском крае загорелись торфяники Пожар произошёл в Краснокамске Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Краснокамске 18 августа вечером произошёл торфяной пожар. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое МЧС.

Поясняется, что возгорание торфа произошло вблизи СНТ «Гознаковец-3». К месту пожара были направлены шесть единиц техники и 25 человек личного состава. Горение торфа происходило на площади 200 кв. м. Пожар локализовали к 23:57.





Погибших и пострадавших нет.

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