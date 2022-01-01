Елена Синица
В Пермском крае загорелись торфяники
Пожар произошёл в Краснокамске
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В Краснокамске 18 августа вечером произошёл торфяной пожар. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое МЧС.
Поясняется, что возгорание торфа произошло вблизи СНТ «Гознаковец-3». К месту пожара были направлены шесть единиц техники и 25 человек личного состава. Горение торфа происходило на площади 200 кв. м. Пожар локализовали к 23:57.
Погибших и пострадавших нет.
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