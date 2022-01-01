Елена Синица В Перми по улицам Петропавловской и Окулова временно перекроют движение Причина — съёмки фильма «Фрау» Поделиться Твитнуть

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В Перми 21 августа с 16:00 до 20:30 закроют движение по ул. Петропавловской на участке от ул. Газеты "Звезда" до ул. Сибирской. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Причина — съёмки фильма «Фрау». В этот промежуток времени объезд будет доступен по улицам Ленина и Советской.





Затем 24 августа с 07:30 до 13:00 из-за съёмок дублей перекроют движение по ул. Окулова на участке от ул. Монастырской до ул. Крисанова. Объезд закрытого участка возможен по ул. Монастырской.





Напомним, съёмки «Фрау» начались в середине августа. «Фрау» (12+) — история любви и расставания. Главные роли в картине сыграют Лиза Янковская и поэт, лидер группы OQJAV, выпускник Пермского университета, бывший солист хора «Млада» Вадик Королёв. Их герои — балерина Пермского театра оперы и балета Кристина и продавец в магазине «Охотник и рыболов» Иван.

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