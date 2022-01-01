На Украине погиб доброволец из Добрянского округа Прикамья Даниле Ипатову было 24 года Поделиться Твитнуть

В ходе военной спецоперации 30 июня на Донбассе погиб уроженец Добрянского округа Пермского края Данил Ипатов. Об этом сообщает газета «Камские Зори».

Военнослужащему было 24 года. Молодой человек, вернувшись со срочной службы в армии и поработав в строительстве, весной 2022 года ушёл служить добровольцем в пехоте.

Похороны Данила Ипатова состоялись 11 августа в Полазне.

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