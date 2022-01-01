Андрей Стрельцов «Молот» стал вторым на «Кубке Прикамья» В заключительном матче пермские хоккеисты обыграли «Феникс» Поделиться Твитнуть

Традиционный хоккейный предсезонный турнир «Кубок Прикамья» завершился победой «Омских крыльев». Пермский «Молот» занял второе итоговое место, обыграв в последний игровой день казанский «Феникс» с крупным счётом 5:0.

Голы в составе хозяев забили Игорь Зенчиков, Максим Зюзякин, Денис Цыганов, Илья Чефанов и Роман Романов. Таким образом у подопечных Альберта Логинова в активе оказалась две победы, в то время как у команды «Омские крылья» две победы и одна ничья.

Следующим этапом подготовки пермской хоккейной дружины к началу сезона станет участие в турнире в Тюмени.





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