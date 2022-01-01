В выходные дни в Прикамье температура воздуха поднимется до +29˚ Дожди и грозы вероятны только на востоке края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае ожидается потепление. Об этом сообщили синоптики ГИС-Центра ПГНИУ.

Начиная с субботы, в регион будет поступать прогретый воздух из Архангельской области. Благодаря ему ночные заморозки сменятся вполне комфортной ночной температурой +9…+14˚, а днём воздух прогреется до +24…+29˚. В Перми ожидается до +28˚.

Таким же тёплым в Прикамье будет и воскресенье.

При этом осадки маловероятны. Дожди с грозами могут пройти лишь 21 августа по востоку края.





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