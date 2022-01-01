В Пермском крае к 1 сентября запустят единую образовательную платформу Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Пермский край стал пилотным регионом России, где в этом году заработает федеральная государственная информационная система «Моя школа». На портале будет интегрировано практически всё необходимое для учебного процесса — электронный дневник, интерактивные уроки с 1 по 11 классы, библиотека материалов, и даже соцсеть для школьников и педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

С помощью сервиса будет создано единое образовательное пространство для учеников, учителей и их родителей как из крупных городов, так отдалённых поселков. В Пермском крае ресурс заработает с 1 сентября. А с 1 января 2023 года к сервису подключат все школы страны.

Задача платформа — снизить бюрократическую нагрузку на учителей и помочь им с методическими материалами. Педагогам будут доступны инструменты для оптимизации учебного процесса: облачное хранилище, приложение для работы через SmartTV и многое другое.

Школьники на платформе смогут посмотреть расписание уроков, домашнее задание, учебный план, афишу школьных событий и др. Также на ресурсе будет доступна библиотека материалов: курсы, электронные книги, тренажёры, обучающие видео. Здесь же ребята смогут общаться с одноклассниками и учителями в безопасной социальной сети.

К 2024 году на платформе появятся интерактивные уроки по всем школьным предметам от ведущих российских педагогов.

Родители с помощью платформы смогут контролировать учебный процесс ребёнка, отслеживать расписание и оценки, участвовать в родительских онлайн-собраниях и всегда иметь обратную связь с педагогами.

Информационная система «Моя школа» будет работать на российском программном обеспечении, а весь цифровой контент — верифицирован. Это позволит создать безопасную цифровую среду для школьников и учителей.

«В рамках ЦОС (цифровой образовательной среды) создаётся государственная информационная система, по сути, суперсервис ГИС «Моя школа», — прокомментировал запуск проекта министр просвещения Сергей Кравцов. — Она будет включать огромный объём информации от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и баз данных. Это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил».

«Платформа «Моя школа» — это комплексный механизм, объединяющий большое количество обучающих ресурсов, — отметили в краевом минобре. — Мы рады, что Пермский край стал пилотным регионом для апробации проекта. Сейчас мы работаем над интеграцией нашей электронной пермской образовательной системы и федеральной платформы. Это позволит нам расширить нашу краевую библиотеку федеральными электронными пособиями. Благодаря сервису школьники со всего Пермского края смогут получить качественные, проверенные знания».

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