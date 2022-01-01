Елена Синица В краевом УМВД сообщили о новом способе мошенничества Злоумышленники предлагают продлить срок действия договора оказания услуг связи дистанционно Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В краевом управлении МВД сообщили, что мошенники стали использовать новый предлог для обмана граждан. Злоумышленники звонят под видом операторов сотовой связи и предлагают продлить срок действия договора оказания услуг дистанционно. Об этом сообщается на сайте МВД по Пермскому краю.

Поясняется, что в полицию обратился житель Карагайского округа и сообщил, что с его счёта похитили 2,6 млн руб. Выяснилось, что мужчине позвонил мошенник, представившись оператором сотовой связи. Он сообщил об истечении срока действия договора оказания услуг и предложил продлить его, не посещая офис.





Для этого злоумышленник попросил продиктовать код-пароль, который придёт через смс. Затем мошенник попросил ввести полученный код, что карагаец и сделал, тем самым передав управление своего сотового телефона мошенникам. Позднее он заметил, что с его банковского счёта списались не только личные средства, но и кредитные, которые оформили мошенники на его имя. Аналогичным образом жертвой мошенников стал также житель Соликамска. У него похитили более 1 млн руб.





Сейчас возбуждены уголовные дела, ведётся розыск преступников.

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