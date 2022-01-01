В Перми из-за пожара в жилом доме на ул. Петропавловской эвакуировали 15 человек Огонь вспыхнул на балконе Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 17 августа в 21.48 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома по ул. Петропавловской в Перми.

К месту возгорания были направлены 10 единиц техники и 40 человек личного состава.

Первое пожарно-спасательное подразделение МЧС установило, что горели домашние вещи на балконе на площади 4 кв. м.

Было эвакуировано 15 человек.

Локализовать пожар удалось в 22.04, ликвидировать в 22.32. Погибших и пострадавших нет.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

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