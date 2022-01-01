За прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 670 человек Новые случаи заболевания диагностированы в 29 территориях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 670 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 164 жителя в возрасте старше 60 лет. Госпитализированы 50 человек, 210 выздоровели. Летальных случаев не зафиксировано.

Новые пациенты выявлены в 29 территориях края: в Перми, Березниках, Кунгуре и Чайковском, в Чусовском, Пермском, Нытвенском, Верещагинском, Кунгурском, Чернушинском, Очёрском, Краснокамском, Александровском, Добрянском, Суксунском, Большесосновском, Сивинском, Горнозаводском, Осинском, Куединском, Октябрьском, Бардымском, Оханском, Ильинском, Берёзовском, Еловском, Гайнском, Кишертском и Карагайском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 379 291.









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