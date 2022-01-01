Владимир Митин Из-за низких темпов вакцинации в Прикамье могут вернуть масочный режим Оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19 соберут на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19 соберут на следующей неделе. Об этих планах рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства. По словам главы региона, на заседании будут высказаны рекомендации управления Роспотребнадзора по теме борьбы с коронавирусом.

«Нужно понимать, какая нагрузка ляжет на медицинские учреждения. Темпы вакцинации и её уровень недостаточны, сложности с коллективным иммунитетом», — прокомментировал сложившуюся ситуацию с ростом уровня заболеваемости COVID-19 Дмитрий Махонин.





По данным краевого минздрава, за прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусом вырос вдвое.





«Если за последнюю неделю было зафиксировано 2200 случаев, то неделей ранее 1152 случая, — отметил первый замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев. — Чаще стали заболевать люди старше 60 лет, происходит занос инфекции в «семейные очаги». Сейчас коллективный иммунитет в регионе составляет не более 8%, а должен составлять не менее 60%. В последнюю неделю начал проявляться интерес к вакцинации, увеличивается запись».





По словам Евгения Рожнева, за последнюю неделю в Пермском крае прошли вакцинацию 4474 человека, тогда как неделей ранее показатель составлял около 3 тыс. человек.





В краевом миндраве призывают жителей Прикамья незамедлительно пройти ревакцинацию или вакцинацию от COVID-19. В ведомстве уточняют, что вакцина в регионе есть в достаточном количестве. В противном случае, могут быть созданы условия по введению ограничительных мер для населения региона. Например, обязательное ношение масок в общественных местах.

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