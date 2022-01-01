Елена Синица
Житель Чусового взыскал 250 тыс. руб. за сломанную ногу из-за скользкого тротуара
Виновной признали коммунальную организацию, которая вовремя не убрала наледь
Житель Чусового взыскал 250 тыс. руб. с коммунальной организации за то, что сломал ногу из-за скользкого тротуара. Об этом сообщает краевое УФССП.
Поясняется, что это произошло зимой прошлого года. Тогда житель шёл на работу, поскользнулся на пешеходном тротуаре, упал и повредил ногу. В травматологическом отделении ему диагностировали перелом.
В стационаре мужчине сделали операцию, в течение трёх месяцев он вынужден был передвигаться на костылях, а на полное восстановление потребовалось около года, добавили в ведомстве.
Тогда пострадавший обратился в суд. По решению суда виновной признана коммунальная организация, которая вовремя не убрала наледь.
В УФССП поступил исполнительный документ о взыскании с МУП «Комбинат благоустройства» компенсации морального вреда в размере 250 тыс. руб. Однако предприятие-должник прекратило деятельность юрлица путем реорганизации в форме преобразования. Тогда судебный пристав обратился в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве.
В результате требования были удовлетворены. На данный момент организация перечислила всю сумму задолженности.
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