Елена Синица Житель Чусового взыскал 250 тыс. руб. за сломанную ногу из-за скользкого тротуара Виновной признали коммунальную организацию, которая вовремя не убрала наледь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Чусового взыскал 250 тыс. руб. с коммунальной организации за то, что сломал ногу из-за скользкого тротуара. Об этом сообщает краевое УФССП.

Поясняется, что это произошло зимой прошлого года. Тогда житель шёл на работу, поскользнулся на пешеходном тротуаре, упал и повредил ногу. В травматологическом отделении ему диагностировали перелом.

В стационаре мужчине сделали операцию, в течение трёх месяцев он вынужден был передвигаться на костылях, а на полное восстановление потребовалось около года, добавили в ведомстве.

Тогда пострадавший обратился в суд. По решению суда виновной признана коммунальная организация, которая вовремя не убрала наледь.

В УФССП поступил исполнительный документ о взыскании с МУП «Комбинат благоустройства» компенсации морального вреда в размере 250 тыс. руб. Однако предприятие-должник прекратило деятельность юрлица путем реорганизации в форме преобразования. Тогда судебный пристав обратился в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве.

В результате требования были удовлетворены. На данный момент организация перечислила всю сумму задолженности.

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