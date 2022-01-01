Владимир Митин Площадку Хлебозавода № 1 в Перми могут выставить на продажу во второй половине октября Сейчас вопрос прорабатывается с краевыми властями Поделиться Твитнуть

Хлебозавод

wikimapia.org

Администрация Перми может выставить на продажу промышленную площадку Хлебозавода № 1 по ул. Окулова, 73а во второй половине октября 2022 года. Об этом на заседании комитета по инвестициям Пермской городской думы рассказала первый заместитель начальника департамента имущественных отношений администрации Перми Екатерина Шишигина.

«В настоящее время в отношении земельного участка, на котором расположены объекты, установлены красные линии, — отметила Екатерина Шишигина. — Документ (о снятии ограничений — ред.) принимается правительством Пермского края и проходит согласование. Проводится работа с инспекцией по охране объектов культурного наследия по определению перечня работ, которые будут включены в охранные обязательства».

По словам Екатерины Шишигиной, с того момента как будут исполнены эти условия, станет возможным проведение конкурса по продаже всего актива. На это потребуется примерно два месяца с даты получения информации. Таким образом, если ограничения будут сняты в августе, то проведение конкурса станет возможным во второй половине октября.

Напомним, комплекс располагается по ул. Окулова, 73а на участке для промобъектов площадью 11 тыс. кв. м, включает в себя 13 нежилых зданий, в том числе объект культурного наследия — пятиэтажное здание хлебозавода, построенное в 1894 году, объекты инженерной инфраструктуры, площадку для автостоянки.

Стоимость актива пока не определена.

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