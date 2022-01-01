Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на трассе Чайковский—Марково в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В среду, 17 августа, в Пермском крае на трассе Чайковский—Марково произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ВЕТТА.

Как уточнили в ГИБДД, около 16:45 водитель Mitsubishi сбил пешехода, который скончался от полученных травм. По предварительным данным, ДТП произошло на пешеходном переходе, а иномарка в момент столкновения двигалась с высокой скоростью.

Проверка по факту аварии продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.