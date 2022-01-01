Губернатор Дмитрий Махонин назвал проекты, которые не успеют реализовать к 300-летию Перми В их числе новая сцена оперного театра и многофункциональная арена Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с редакторами СМИ перечислил проекты, которые не будут завершены к 300-летию Перми.

Это новый вокзал Пермь II (работы только начнутся в втором квартале 2023 году), улица Строителей, многофункциональная арена на 10,5 тыс. зрителей, новая сцена Пермского театра оперы и балета.

«Что-то успеем сделать, что-то нет. Но основное благоустройство — успеем. Подрядчик приступил к ремонту ул.Сибирской, а она вообще не была заявлена к «Перми-300». Ул.Советскую тоже хотим сделать. Весь центр Перми должен быть одинаково хорош и красив. Понятно, что вокзал Пермь II не успеем закончить, но начнём. Там очень длительный переговорный процесс, финансирование стройки начнётся в следующем году. Дворец спорта на 10,5 тыс. мест начнём в этом году строить. Такие объекты по объёму у нас не строились никогда», — сказал Махонин.

Губернатор заявил, что юбилей не является конечной точкой в преобразовании краевого центра.

Глава региона отметил, что в 2023 году будут реализованы планы по благоустройству ул. Ленина, Комсомольского проспекта, ул. Сибирской.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.