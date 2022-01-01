Андрей Стрельцов «Молот» обыграл «Зауралье» Это первая победа пермской хоккейной команды в этом межсезонье Поделиться Твитнуть

В Перми продолжается традиционный хоккейный предсезонный турнир «Кубок Прикамья» памяти Валерия Васильева. Во второй игровой день пермский «Молот» одержал победу над курганским клубом «Зауралье» (3:0).

В составе хозяев льда голами отличились Максим Зюзин, Алексей Шубин и Роман Романов.

Напомним, в августе подопечные Альберта Логинова уступили в четырёх встречах подряд и только в пятой добились победы.

В четверг «Молот» сыграет с казанским «Фениксом».

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