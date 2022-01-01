В Пермском крае завершился капремонт моста через Полазну Поделиться Твитнуть

мост через реку Полазна

permkrai.ru

В Прикамье завершён капитальный ремонт моста через р. Полазна на дороге Пермь—Березники. Об этом сообщили в минтрансе Пермского края.

Объект протяжённостью более 500 м находится на 39 км автомобильной дороги в Добрянском округе. Капремонт был начат в июне 2021 года: на средства краевого бюджета были проведены работы на одной полосе движения. На 2022 год объект был включен в национальную программу «Пути и путепроводы», и с началом строительного сезона ремонт на объекте был продолжен на второй полосе.

Работы выполнило ООО «Мостоотряд 123». Приёмочная комиссия по итогам осмотра вынесла положительное заключение о качестве проведённых работ и подписала акт.

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