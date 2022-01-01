В ближайшее время в Прикамье не планируется вводить масочный режим
Однако возможные риски краевые власти связывают с низкой иммунизацией населения
В ближайшее время в Пермском крае не планируется вводить масочный режим. Об этом на встрече с редакторами СМИ заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, комментируя рост заболеваемости коронавирусом.
По его словам, регион в этот раз лучше готов к предстоящей волне ковида: закуплены томографы, кислород и т.д.
Однако возможные риски краевые власти связывают с низкой иммунизацией населения.
«Спасёт только коллективный иммунитет», — отметил губернатор, призывая жителей ставить прививки.
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