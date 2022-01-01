Елена Синица Ночью 18 и 19 августа в Прикамье ожидаются заморозки до -2° Днём температура воздуха прогреется до +22° Поделиться Твитнуть

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По данным Пермского ЦГМС, 18-19 августа в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Так, 18 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью ветер будет северо-восточный 3—8 м/с, днём 6 -11 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°, местами по югу до 13°, по востоку заморозки до -1°, днём 17…22°.

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