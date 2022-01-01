Елена Синица Задержан подозреваемый в стрельбе в Орджоникидзевском районе Перми Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Задержан подозреваемый в стрельбе в Орджоникидзевском районе Перми (по ул.Бушмакина). Об этом сообщает краевой следком.

По предварительным данным, вечером 16 августа злоумышленник выстрелил из охотничьего ружья в 36-летнюю жительницу. Она получила огнестрельные ранения различных частей тела. Женщину доставили в медучреждение, где ей была оказана необходимая помощь. Мужчина же с места происшествия скрылся.





Следователи осмотрели место преступления, обнаружили и изъяли орудие преступления. Сейчас назначены необходимые судебные экспертизы.





Подозреваемый 35-летний житель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование продолжается.

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