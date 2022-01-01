Елена Синица
Задержан подозреваемый в стрельбе в Орджоникидзевском районе Перми
Возбуждено уголовное дело
Поделиться
Твитнуть
Задержан подозреваемый в стрельбе в Орджоникидзевском районе Перми (по ул.Бушмакина). Об этом сообщает краевой следком.
По предварительным данным, вечером 16 августа злоумышленник выстрелил из охотничьего ружья в 36-летнюю жительницу. Она получила огнестрельные ранения различных частей тела. Женщину доставили в медучреждение, где ей была оказана необходимая помощь. Мужчина же с места происшествия скрылся.
Следователи осмотрели место преступления, обнаружили и изъяли орудие преступления. Сейчас назначены необходимые судебные экспертизы.
Подозреваемый 35-летний житель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование продолжается.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть