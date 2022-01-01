Елена Синица Средний размер потребкредита в Пермском крае за месяц вырос на 13,5% В июле 2022 года он составлял 218 146 руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле 2022 года средний размер потребительского кредита в Пермском крае составлял 218 146 руб. Это на 13,5% больше, чем месяцем ранее (в июне — 192 270 руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем регион входит в ТОП-30 регионов-лидеров (22-е место).





В целом по стране средний размер потребкредита в июле составлял 260,4 тыс. руб. Это на 11,9% больше, чем в июне (232,6 тыс. руб.).





Самый большой средний размер потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по объёмам кредитов данного типа) зафиксирован в Москве (500,2 тыс. руб.), Московской области (374,2 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (351 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (346,7 тыс. руб.) и Республике Саха (Якутия) (296,3 тыс. руб.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.