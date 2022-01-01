Владимир Митин У дома на перекрестке ул. Пушкина и Компроса в Перми восстановят лепнину Всего в 2022 году планируют отремонтировать 55 фасадов Поделиться Твитнуть

ул. Пушкина, 78

domofoto.ru

Мэрия Перми планирует восстановить лепнину на жилом доме по ул. Пушкина, 78 в 2023 году. Об этом на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы рассказал начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов.

«В 2020 году все работы по проекту капитального ремонта фасада были выполнены, — пояснил Александр Власов. — Но первый этап не предусматривал восстановление архитектурных элементов, то есть лепнины. На второй этап, на восстановление лепнины, был заключён контракт с подрядной организацией. В ближайшее время подрядчик выйдет на работы. Средства на компенсацию на данные работы предусмотрены в 2023 году».

По данным мэрии Перми, к концу 2021 года были завершены работы по капитальному ремонту фасадов 26 домов Перми (жилой дом по ул. Пушкина, 78 в это число не входит). В 2022 году выплачена субсидия по одному дому, ещё по 11 многоквартирным домам завершены работы и поданы документы на выплату субсидии. По оставшимся 43 фасадам домов работы продолжаются.

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