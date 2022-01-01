Елена Синица Глава Минпромторга РФ может посетить Пермский край Визит Дениса Мантурова может состояться на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Фото: Ведомости

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров может посетить Пермский край на следующей неделе. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на свои источники.

При этом уточняется, что точная дата визита пока неизвестна. Предполагается, что Мантуров встретится с губернатором региона Дмитрием Махониным и посетит ряд краевых предприятий.

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