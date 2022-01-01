За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 368 новых случаев COVID-19 Коронавирус диагностирован в 32 территориях края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 368 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 134 жителя в возрасте старше 60 лет. Госпитализировано 32 человека, выздоровели 229, один пациент за минувший день скончался.

Новые заболевшие выявлены в 32 территориях края: в Перми, Кизеле, Губахе, Березниках, Кудымкаре, Кунгуре, в Чусовском, Пермском, Нытвенском, Верещагинском, Краснокамском, Кунгурском, Очёрском, Александровском, Добрянском, Красновишерском, Кудымкарском, Горнозаводском, Суксунском, Большесосновском, Юсьвинском, Частинском, Юрлинском, Соликамском, Берёзовском, Лысьвенском, Оханском, Гайнском, Кочёвском, Ординском, Кишертском и Карагайском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 378 621, скончавшихся от инфекции — 8856.

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