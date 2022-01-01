С 17 августа картой «Тройка» можно расплатиться ещё в пяти автобусных маршрутах Перми В будущем новая билетная система «СберТройки» должна заработать во всём общественном транспорте Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Билетная система «СберТройки» с 17 августа внедрена в Перми ещё на пяти межмуниципальных маршрутах — № 104, 106, 148, 150 и 206. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского отделения Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк.

Маршрут № 104 следует от пермского автовокзала до Гамово, № 106 — до п. Кондратово, № 150 — до м/р Конец-Бор, № 206 — до автовокзала «Краснокамск». Маршрут № 148 следует от Горного до Комсомольской площади.

Напомним, первый этап запуска системы «СберТройки» состоялся в июле на пригородном маршруте № 108 (Автовокзал «Пермь» — Международный аэропорт «Пермь»).

В будущем новая билетная система заработает во всём общественном транспорте Перми и края.

Билетная система позволяет оплатить проезд на маршрутах любым удобным способом: картой «Тройка», банковской картой или наличными, а также существующими региональной и федеральной льготными картами.

Карта «Тройка» — электронная транспортная карта, оплатить проезд которой можно в городах, где присутствует билетная система «СберТройки». Сейчас она запущена в 23 регионах РФ.





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