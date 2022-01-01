В Перми начался запуск билетной системы «СберТройки» С 18 июля она заработала в автобусах пригородного маршрута №108 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

С 18 июля пермяки получили возможность пользоваться билетной системой «СберТройки» в девяти автобусах пригородного маршрута №108 «Пермь — Аэропорт «Большое Савино». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Сбертройка».

Новая система позволяет оплатить проезд любым удобным способом: картой «Тройка», банковской картой или наличными, а также существующими региональной и федеральной льготными картами.

Сообщается, что пополнить карту «Тройка» можно во всех банкоматах Сбера, через приложения «Московский Транспорт», «Метро Москвы» и «Моя Тройка» на устройствах Android с модулем NFC.

Кроме того, жителям доступен дополнительный сервис, значительно облегчающий пользование общественным транспортом, — личный кабинет пассажира. На сайте lkp.sbertroika.ru можно посмотреть историю поездок, проверить чек о поездке, погасить задолженность по банковской карте, вывести банковскую карту из стоп-листа.

«На данный момент в крае существует четыре автономные системы, осуществляющие регистрацию факта и оплаты проезда. Все они используют разные технологические решения и функционируют независимо друг от друга, что в свою очередь не позволяет создать на базе одного из них комплексную систему оплаты проезда. В связи с этим было принято решение о выборе единого оператора на территории Пермского края. Новая система предназначена для создания универсального инструмента оплаты безналичными и наличными платежными средствами, регистрации факта покупки билета в транспорте Пермского края. Она будет действовать в общественном транспорте Перми, а также в межмуниципальных и муниципальных маршрутах Прикамья», — отметил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

В мае 2022 года ООО «Тройка Пермь» на базе «СберТройки» стало единым транспортным оператором Перми и Пермского края. Многолетний опыт Москвы послужил основой для создания билетного решения IT-компании «СберТройка» и запуска масштабного проекта в регионе.

«Мы запустили московскую билетную систему на пригородном маршруте. Постепенно планируем запустить нашу билетную систему на всём городском транспорте Перми, а потом и во всём Пермском крае», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Карта «Тройка» — электронная транспортная карта, оплатить проезд которой можно в городах, где присутствует билетная система. Сейчас она запущена в 21 регионе РФ.

Подробнее о карте «Тройка» в Пермском крае можно узнать тут.





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