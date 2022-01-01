Участнику нападения на Пермский ОМОН в 2000 году вынесен обвинительный приговор Рашид Атуов осуждён на 20 лет колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Суд вынес приговор в отношении Рашида Атуова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следователи СУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России установили, что 29 марта 2000 года Атуов в составе сообщества боевиков численностью не менее 100 человек под руководством Басаева и гражданина иностранного государства Хаттаба возле села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики совершил нападение на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области.

В ходе боя с участием Атуова были убиты 26 сотрудников милиции и ещё 6 военнослужащих, выполнявших обязанности по охране общественного порядка. Кроме того, были захвачены в плен и в последующем убиты с особой жестокостью ещё 10 человек.

С учётом ранее вынесенного приговора Атуову назначено окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что участнику нападения на пермских ОМОНовцев Максиму Понарьину дали пожизненный срок.

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