Участник нападения на сотрудников пермского ОМОНа в Чечне приговорён к пожизненному заключению Отбывать наказание Максим Понарьин будет в исправительной колонии особого режима Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Участнику нападения на пермских ОМОНовцев Максиму Понарьину дали пожизненный срок. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу установлено, что Максим Понарьин 29 марта 2000 года в составе вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба у села Джани-Ведено Чеченской Республики принял участие в нападении на отряд пермского ОМОН. В результате были убиты 26 сотрудников милиции и 6 военнослужащих. Еще 10 человек были захвачены в плен и убиты с особой жестокостью.

Отбывать пожизненное заключение Понарьин будет в исправительной колонии особого режима.

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