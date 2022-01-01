Андрей Стрельцов «Молот» неудачно стартовал в «Кубке Прикамья» Пермская хоккейная команда уступила «Омским Крыльям» Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

В стартовом поединке хоккейного турнира «Кубок Прикамья» подопечные Альберта Логинова встретились с командой из Сибири «Омские Крылья». Поединок завершился победой гостей 5:4.

В первом периоде хозяева пропустили три шайбы и затем лишь старались догнать соперника. В среду хоккеисты «Молота» сыграют с ХК «Зауралье».

«Кубок Прикамья» — традиционный предсезонный хоккейный турнир, проводимый в Перми. На этот раз борьбу за почётный трофей ведут четыре команды. Кроме хозяев, это «Зауралье» из Кургана, «Омские Крылья» из Омска и «Феникс» из Казани.

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