В Перми пресечена работа студии по изготовлению порнографических материалов Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и распространение порнографических материалов), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии правоохранителей, двое местных жителей 1988 и 1993 г.р. в подвальном помещении жилого дома по ул. Мильчакова оборудовали 11 студийных комнат для изготовления порнографии и распространения её через web-портал.

К видеосъёмкам привлекались не менее 100 девушек, которых подыскивали с помощью объявления о наборе web-моделей.

Злоумышленники также создали сайт, где на возмездной основе можно было просматривать и скачивать видеоролики порнографического характера. Также из студии велась онлайн трансляция WebCam, оплата в виде донатов также уходила на счета обвиняемых. Полицейские считают, что злоумышленники заработали в общей сложности не менее 50 млн руб.

В настоящее время оба соучастника задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

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