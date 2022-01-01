«Единая Россия» внесла законопроекты о праве добровольцев на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с неё Эти инициативы расширят меры поддержки, которые получают волонтёры Поделиться Твитнуть

Поправки «Единой России» в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут волонтёрам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на неё. Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда, отметил один из авторов законопроектов, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Это довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС. Сами волонтёры неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос. Особенно остро он встал во время пандемии», — подчеркнул он.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко напомнила, что сейчас питание, волонтёрская форма и проезд НДФЛ не облагаются, а телефонная и интернет-связь в этот список пока не входят.

«Понятно, что это не доход волонтёра, а инструмент, необходимый для оказания помощи людям. Узнать, как себя чувствует ветеран, пообщаться с ним, проинформировать о мероприятии добровольцев, собрать команду для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, помочь бороться с фейками в интернете. Мы работаем над этой инициативой с осени прошлого года. Важно дополнительно поддержать тех, кто ежедневно заботится о других. Помогать должно быть легко и без дополнительных затрат», — отметила Ольга Занко.

Инициативу партии поддержала комиссия Кабмина по законопроектной деятельности и одобрил экспертный совет «Единой России».

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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