Мария Сыропятова Краевой суд 19 августа решит, куда направить дело экс-руководителя УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников обвиняется в коррупционных преступлениях Поделиться Твитнуть

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Во вторник, 16 августа, Пермский краевой суд назначил заседание по определению территориальной подсудности дела бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Оно состоится 19 августа 2022 года. Судья Алексей Налимов. Об этом сообщает телеграмм-канал суда.

Напомним, Игорь Кожевников обвиняется в коррупционных преступлениях (получение взяток и мошенничество).

Следствием установлено, что с февраля 2017-го по июнь 2018 года обвиняемый, действуя в составе группы, совершил действия, связанные с незаконным возбуждением исполнительных производств на основании фальсифицированных решений комиссий по трудовым спорам, с последующим взысканием денежных средств с расчётных счетов различных юрлиц и ИП на сумму не менее 222 млн руб. и дальнейшим их перечислением на различные банковские счета для обналичивания.

Общая сумма полученных обвиняемым взяток составила более 15 млн руб. В этот же период Кожевниковым было организовано хищение путём мошенничества более 3 млн руб.









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