Елена Синица Пермское УФАС заподозрило Фонд капремонта в нарушении закона о защите конкуренции Возбуждено антимонопольное дело Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении краевого Фонда капремонта из-за нарушений закона о защите конкуренции. Об этом говорится на сайте ведомства.

Поясняется, что в УФАС обратилась Чердынская прокуратура с просьбой проверить заключённые между краевым Фондом капремонта и ООО «УралСтройАльянс» договоры на предмет нарушения антимонопольного законодательства.





В декабре 2021 года фонд провёл аукцион по поиску подрядчика на выполнение капремонта домов в Ныробе, а в январе 2022-го — на оказание услуг строительного контроля выполнения этих работ. В результате контракты в обоих случаях были заключены с ООО «УралСтройАльянс». Их заявка на обоих аукционах была единственной.





«По сути, подрядчик будет контролировать сам себя, что, очевидно, противоречит целям и задачам строительного контроля», — пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.





В результате УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении фонда по ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции. Как отметили в ведомстве, действия заказчика привели к ограничению или устранению конкуренции на соответствующем товарном рынке. Рассмотрение дела назначено на 23 августа.

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