За прошедшие сутки в Пермском крае заразились коронавирусом 252 человека Новые заболевшие выявлены в 16 территориях края Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 252 новых случая COVID-19. Среди заражённых 75 жителей в возрасте старше 60 лет. Госпитализировано 62 человека, выздоровели 238 пациентов, летальных случаев на зарегистрировано.

Новые заболевшие выявлены в 16 территориях края: в Перми, Кизеле, Березниках, в Пермском, Чусовском, Кунгурском, Нытвенском, Краснокамском, Октябрьском, Чернушинском, Горнозаводском, Сивинском, Суксунском, Соликамском, Берёзовском и Карагайском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 378 253.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.