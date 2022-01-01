Елена Синица За неделю от укусов клещей пострадали 143 жителя Пермского края В том числе 21 ребёнок Поделиться Твитнуть

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За неделю в краевые медорганизации из-за укусов клещей обратились 143 жителя региона. В том числе от укусов пострадал 21 ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Так, в 72% случаев присасывание клеща произошло при посещении леса, в 19,6% случаев — при посещении индивидуальных садов, в 8,4% — при посещении лесопарковых зон и других территорий.





В 42,8% случаев клещи были заражены иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,7% — клещевым вирусным энцефалитом, в 1,2% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.





С начала сезона зарегистрировано 126 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом и 42 случая — клещевым вирусным энцефалитом.

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