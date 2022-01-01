Елена Синица В некоторых лесах Прикамья до 21 августа продлевается запрет на посещение Причина — четвёртый уровень пожарной опасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае до 21 августа продлевается ограничение на пребывание в лесах восьми территорий. Об этом сообщает Пермский лесопожарный центр.

Речь идёт о лесах на территориях Березниковского, Соликамского, Красновишерского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского лесничеств.





Кроме этого, ограничение касается Сивинского лесничества, а также Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского лесничеств.





На этих территориях установился четвёртый уровень пожарной опасности. Из-за этого посещение этих лесов временно ограничено. Исключение — сквозной проезд по дорогам общего пользования.

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