В Пермском крае второй раз за август поднялась цена на бензин Стоимость топлива выросла на АЗС «Нефтехимпром» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в сети АЗС «Нефтехимпром» второй раз за август поднялись цены на бензин. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так, литр АИ-92 подорожал с 46,63 до 46,93 руб., АИ-95 — с 50,31 до 50,69 руб.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе на АЗС «Нефтехимпром» и «Лукойл» литр топлива подорожал в среднем на 0,2 руб.

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