Литр бензина в Пермском крае подорожал в среднем на 20 копеек Последний раз цены на топливо в регионе существенно менялись в конце мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ряде АЗС Прикамья в августе зафиксирован рост цен на бензин.

Как сообщает ВЕТТА, на автоматических заправках «Лукойла» литр бензина АИ-92 сегодня стоит 47,05 руб. (в мае цена составляла 46,85 руб.), АИ-95 — 51,19 руб. (в мае — 50,99 руб.)

На обычных АЗС «Лукойла» (с персоналом) цены бензинов ещё выше: за литр 92-го придётся заплатить 47,55 руб., 95-го — 52,01 руб.

На АЗС «Нефтехимпром» стоимость топлива АИ-92 увеличилась с 46,43 руб. в мае до 46,63 руб. на вторую неделю августа, АИ-95 — с 50,11 руб. до 50,31 руб.

Напомним, последний раз цены на бензин в регионе существенно менялись в конце мая. Тогда стоимость литра топлива опустилась в среднем на 1 руб.





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