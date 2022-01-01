На пожаре в Перми пострадал один человек Площадь пожара составила 144 кв. м Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

В понедельник, 15 августа, в 21:00 в МЧС поступило сообщение о пожаре в кирпичном здании на ул. Борцов Революции в пермском м/р Курья. Об этом сообщает «Рифей».

На место вызова выехали пожарно-спасательные подразделения. Очевидцы рассказали, что горел двухэтажный гараж, а дым от пожара был виден даже из отдалённых районов Перми. Огонь был потушен в 22:41. Площадь пожара составила 144 кв. м. В результате происшествия пострадал один человек.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.