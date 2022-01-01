Андрей Стрельцов Пермский ФК «Амкар» нашёл нового спонсора Им стала компания из Удмуртии Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар Пермь» и компания «ЕрмакГаз» объявили о подписании договора о спонсорстве. Оно рассчитано на сезон 2022/23. Соглашение предусматривает размещение логотипа компании на игровой форме, а также на баннерах и в рекламе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

ООО «ЕрмакГаз» зарегистрировано в Ижевске (Удмуртская Республика) в 2008 году, но руководят им выходцы из Перми.

Отметим, что в сезоне 2021/22 бюджет ФК «Амкар Пермь» составлял 150 млн руб. В этом году было объявлено о сохранении практически всех ранее заключённых соглашений о партнёрстве и желании руководства клуба продолжать поиск новых спонсоров.





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