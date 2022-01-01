Елена Синица В Перми изъяли почти 100 тонн контрафактного моторного масла Нелегальный цех работал несколько лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми пресекли производство контрафактного моторного масла. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Поясняется, что нелегальный цех проработал несколько лет. Злоумышленники наладили работу полуавтоматической линии, с помощью которой разливали сырьё в канистры. Отмечается, что закупленное оптом недорогое масло для двухтактных двигателей они брендировали этикетками с названиями известных международных производителей.





В результате изъято 95 тонн готовой продукции, а также 113 тонн сырья для её производства. Сейчас масло направлено владельцам торговых марок для подтверждения контрафактности. Предварительно сумма ущерба может превысить 100 млн руб.





В результате возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.180 УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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