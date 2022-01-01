Елена Синица Пермский край занял 11 место среди регионов страны по аварийности на дорогах При этом за год количество ДТП в регионе снизилось на 10,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занимает 11 место среди регионов страны по аварийности на дорогах. Об этом говорится в рейтинге, составленном РИА Новости.

Так, в январе-июне 2022 года на 100 тыс. единиц автотранспорта в регионе пришлось 68,8 ДТП с пострадавшими. Число пострадавших также на 100 тыс. жителей составило 42,6. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество ДТП с пострадавшими в Пермском крае снизилось на 10,7%.





В целом по стране, по итогам первого полугодия 2022-го, на 100 тыс. единиц автотранспорта приходится 92,6 ДТП с пострадавшими.





Наименьшее количество таких ДТП зафиксировано в Чеченской Республике. Там по итогам первого полугодия 2022-го на 100 тыс. единиц автотранспорта приходится 15,6 ДТП с пострадавшими. На втором и третьем местах Ямало-Ненецкий АО (44,2) и Томская область (46,5).





Замыкает рейтинг Республика Тыва, где количество ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц автотранспорта равно 240, что в 2,6 раза выше общероссийского уровня.

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