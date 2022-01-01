Власти Прикамья объявят повторный конкурс на комплексное развитие д. Паздерино в Пермском округе Поделиться Твитнуть

фото: Минимущества Пермского края

В правительстве Пермского края идёт подготовка конкурсной документации для проведения повторных торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в д. Паздерино Пермского муниципального округа. Площадь незастроенного земельного участка (находится в собственности Пермского края) в границах населённого пункта — 3,78 га.

На участке предполагается развернуть жилищное строительство. Здесь также установлены основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о КРТ: магазины, деловое управление, предоставление коммунальных услуг и административные здания организаций, предоставляющих такие услуги, а также улично-дорожная сеть и благоустройство территории.

До конца августа документацию опубликуют на сайте www.torgi.gov.ru, а также на сайте регионального минимущества www.migd.permkrai.ru.

Напомним, 11 мая «Новый компаньон» сообщал, что первые торги на право КРТ в деревне Паздерино Фроловского сельского поселения Пермского района не состоялись. На аукцион не было подано ни одной заявки. Предполагалось, что проект будет реализован поэтапно. На первом этапе было запланировано строительство 6,4 тыс. кв. м жилья.









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